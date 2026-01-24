Haberler

Bakan Yerlikaya Samsun'da Ziyaretlerde Bulundu

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'da ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığınca Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen "AK Parti Vefa Buluşmaları" programının ardından Samsun Valiliği'ne giden Bakan Yerlikaya, burada Şeref Defteri'ni imzaladı.

Yerlikaya, daha sonra Vali Orhan Tavlı'dan kent hakkında bilgi aldı.

Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesine geçen Yerlikaya, Şeref Defteri'ni imzalamasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ile görüştü.

Kaynak: AA / Muhammed Kaygın - Güncel
