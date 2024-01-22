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İçişleri Bakanı Yerlikaya, Samsun'da Kaçak Alkol Operasyonu Düzenlendi

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, Samsun'da düzenlenen 'Çengel-6' operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonla yaklaşık 4 tonluk kaçak/sahte alkol üretiminin önüne geçildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Yerlikaya, kaçak/sahte alkol üreticilerine yönelik Samsun'da düzenlenen 'Çengel-6' operasyonunda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun Atakum'da TIR'dan başka bir araca etil alkol aktaran 2 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirilirken, yaklaşık 4 tonluk kaçak/sahte alkol üretiminin önüne geçildi. Yerlikaya, "Vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Kaçakçıların ve sahteciliğe bulaşanların enselerindeyiz. Bunlara göz açtırmayacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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