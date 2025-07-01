İçişleri Bakanı Yerlikaya: Peygamber Efendimizi Çizen Derginin Yazı İşleri Müdürü Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan mizah dergisinin yazı işleri müdürünün gözaltına alındığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet güçlerimizden de adaletten de kaçamayacaksınız. Peygamber Efendimizi (S.A.V.) çizme hadsizliğini yapan derginin yazı işleri müdürü Z.A. adlı şahıs da yakalanarak gözaltına alındı." ifadelerini kullandı.