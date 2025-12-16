Haberler

81 ilde 972 düzensiz göçmen yakalandı

81 ilde 972 düzensiz göçmen yakalandı
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde gerçekleştirilen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 972 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu. Türkiye'nin göç yönetiminde örnek bir model sunduğunu vurguladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen denetimlerde 9'u yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 972 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından gerçekleştirilen düzensiz göç denetimlerini sosyal medya hesabından duyurdu. Buna göre; 28 bin 581 personel ve 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada yürütülen çalışmalarda 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer yerler olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi, 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolünün yapıldı. 9'u yabancı uyruklu 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 972 düzensiz göçmen yakalandı.

'TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK BİR MODEL'

Düzensiz göçmenlerin geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığını belirten Yerlikaya, " Türkiye ; göç yönetiminde, insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı, kamu düzeni ve güvenliğinden asla taviz vermeden tüm dünyaya örnek bir model sunmaktadır. Göç konusunu; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi dahil tüm boyutlarıyla ele alıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel



title