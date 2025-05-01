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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs Mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 1 Mayıs Mesajı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, 79 ilde 127 açık hava toplantısına izin verildiğini belirtti. Yerlikaya, tüm emekçilerin bu özel gününü tebrik etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayarak, "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine mülki idare amirliklerimizce izin verilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bizim milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakarlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine mülki idare amirliklerimizce izin verilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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