İçişleri Bakanı Yerlikaya, Bulgaristan ve Yunanistanlı mevkidaşlarıyla İstanbul'da toplandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ve Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ile İstanbul'da bir araya gelerek göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele konularını görüştü.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'la İstanbul'da görüştü.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen bakanlar ve bakanlık yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin toplantı gerçekleştirdi.
Toplantı, basına kapalı yapıldı.
Kaynak: AA / Mustafa Hatipoğlu - Güncel