İçişleri Bakanı Yerlikaya: "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı"

İçişleri Bakanı Yerlikaya göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini paylaştı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca MİT Başkanlığı koordineli düzenlenen operasyon ile 8 göçmen kaçakçısı organizatörünün yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabında göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonun görüntülerini yayınladı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli düzenlenen operasyonda 8 göçmen kaçakçısının yakalandığını duyuran Bakan Yerlikaya, "8 göçmen kaçakçısı organizatörü yakalandı. İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca, MİT Başkanlığı ile koordineli, Jandarma İHA destekli, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ile müştereken icra edilen operasyonda, yakalanan göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin 7'si tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.