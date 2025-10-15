İçişleri Bakanı Yerlikaya, 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını, Türkiye'nin huzuru olarak görüyoruz. İşte bu yüzden 675 bin personelimizle gece gündüz demeden kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz." dedi.

Bakan Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Yerlikaya, yoğun bir eğitim programını başarıyla tamamlayan 16'sı kadın, 110 kaymakamı yürekten tebrik etti.

Yerlikaya, devlet geleneklerinin Orhun'dan başladığını, Ahlat'ta nefes aldığını, Konya'da hikmete dönüştüğünü, Edirne'de heybetine kavuştuğunu, İstanbul'da cihanşümul, Ankara'da Cumhuriyet olduğunu dile getirdi.

Kaymakamlara seslenen Yerlikaya, devletin kodlarının 2 bin 200 yıllık aklıselim, adalet ve merhamet çizgisinden oluştuğunu vurgulayarak, "Ecdadımızın son durağı olan ebedi yurdumuzda, milletimiz kardeşliğin, birliğin ve dirliğin adıdır. İşte sizler bugün, böylesine izzetli bir millete hizmet etme şerefine nail oldunuz. Kaymakam, ilçesinde kolluk kuvvetleri başta olmak üzere devletin tüm kurumlarını koordine etmek, kamu düzenini tesis etmek ve milletin huzurunu korumakla sorumlu en yetkili makamdır. İlçelerinizin sorunlarını çözmede kararlı olun. Yöneticilikte vizyoner ve merhametli, istişarede cömert, iletişimde sabırlı olun." diye konuştu.

Ali Yerlikaya, kaymakamlardan, devletin vakarını korurken, insan onurunu yüceltmesini isteyerek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Aziz milletimizin gönlünde yer edinin. Hakikat karşısında gözlerinize perde inmesin. Vicdanınızla görün, vicdanınızla yönetin. Sizler bir annenin, bir öğrencinin, bir şehit yakınının, bir gazimizin, bir engelli vatandaşımızın gözü, kulağı, dili olacaksınız. Gücünüzü adaletle, meşruiyetinizi ahlakla ikame edeceksiniz. Bunun için halkın içinde olun. 'Şerefül mekan bil mekin' kelamını ilke edinin. Makamdan önce zamana ve mekana ehemmiyet gösterin."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Makamının gücünü kullanan mütekebbir idareci olmayın. Koltuğuna güç ve itibar kazandırmak yerine, koltuğundan güç devşiren yönetici olmayın" sözünü hatırlatan Yerlikaya, "İşte o zaman insanlar, 'İyi ki bu kaymakam var ve iyi ki bizimle' der. Görevinizi tamamladığınızda ardınızdan duasını eksik etmez bizim milletimiz." ifadesini kullandı.

Bakan Yerlikaya, en büyük başarının milletin duasını almak, en kıymetli makamın gönüllerde taht kurmak olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, her alanda büyük bir dönüşüm yaşadığını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Artık milletimiz nezdinde, 'yetişemeyen, çözemeyen' devlet algısı yok. Tam aksine, afet anında ilk andan itibaren sahada olan, göç yönetimini insani ve hukuki ilkelere göre yürüten, uyuşturucuyla, organize suçla, siber suçlarla, terörle kararlılıkla mücadele eden, hizmeti vatandaşın ayağına götüren bir yönetim anlayışı var. Türkiye, zat-ı devletlerinizin liderliğinde, sınırları aşan bir vizyon ve devlet aklıyla, bölgesinde ve dünyada huzur ve güven üreten, itimat telkin eden, sözü dinlenen bir ülke konumuna gelmiştir. Dünya, 6 yaşındaki Hind Receb yavrumuz gibi binlerce çocuğun acımasızca öldürüldüğü Gazze'deki o soykırım karanlığına gözlerini kapatmışken zat-ı devletleriniz bir ışık yaktı. O ışık, sadece Gazze'yi değil, yüreğinde vicdan taşıyan tüm insanlığı aydınlattı."

Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunun en önemli ayağını, Türkiye'nin huzuru olarak görüyoruz. İşte bu yüzden 675 bin personelimizle, gece gündüz demeden, kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda suçun ve suçlunun her türlüsüne karşı seferberlik ruhuyla hareket ediyoruz." dedi.

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle kardeşliklerini büyüttüklerini dile getiren Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele yürütüyoruz. Trafikte 'sıfır can kaybı' hedefimize ulaşmak için yoğun bir mesai harcıyoruz. Yalnızca suçla mücadele etmiyoruz, suçu doğuran alanları da daraltıyoruz. Güçlü liderliğinizde yürüdüğümüz, Türkiye Yüzyılı vizyonunu gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."