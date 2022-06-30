İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim için en sağlam zemin kardeşlik zeminidir"
AA - İbrahim Saykılı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti.
Katılımcılar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti. (1)
AA / İbrahim Saykılı - Güncel