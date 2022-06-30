İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim için en sağlam zemin kardeşlik zeminidir" Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti. Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti. (1) AA / İbrahim Saykılı - Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler

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