İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim için en sağlam zemin kardeşlik zeminidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İçişleri Bakanı Soylu: "Bizim için en sağlam zemin kardeşlik zeminidir"

AA - İbrahim Saykılı - Güncel
 - Güncelleme:

Katılımcılar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti.

Katılımcılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kürsüye gelişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde Türk Devletleri Genel Sekreterlerini kabul etti. (1)

AA / İbrahim Saykılı - Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title