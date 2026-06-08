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İçişleri Bakanlığı'nda NATO Zirvesi Güvenlik Hazırlıkları Değerlendirildi

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi öncesi güvenlik hazırlıklarının değerlendirildiğini ve zirvenin güçlü koordinasyonla güvenli şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, NATO Zirvesi öncesi güvenlik hazırlıklarının ele alındığını ve zirvenin güçlü koordinasyonla güvenli şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda kapsamlı bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıya; Bakan Yardımcılarımız Sayın Ali Çelik ve Doç. Dr. Sayın Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valimiz Sayın Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanımız Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili birim amirleri katıldı."

"NATO ZİRVESİ'NE EN ÜST DÜZEYDE EV SAHİPLİĞİ YAPILACAKTIR"

Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık. Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket ederek, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz. Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır."

Kaynak: ANKA
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