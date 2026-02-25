Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Çorum'da ziyaretlerde bulundu
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Çorum'da vali olarak görev yaptığı dönemdeki çalışmalarını değerlendirmek üzere çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Çorum Valiliği, belediye ve AK Parti il başkanlığına yaptığı ziyaretlerde bilgi alışverişinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 2018-2023 yıllarında vali olarak görev yaptığı Çorum'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Çiftçi, Çorum Valiliği bahçesinde, Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Çiftçi, Vali Çalgan'dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçi, daha sonra ziyaret ettiği Çorum Belediyesinin girişinde mehter takımı gösterisiyle karşılandı. Ziyarette, Belediye Başkanı Aşgın, kentteki belediyecilik faaliyetleri hakkında Çiftçi'ye bilgi verdi.

Ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Çiftçi, İl Başkanı Yakup Alar ve partililerle görüştü.

Çiftçi, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak'ı da ziyaret etti.

Kaynak: AA / Kemal Ceylan
