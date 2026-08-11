Güvenlik Toplantısı Sonrası Bakan Çiftçi'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, "Terörle mücadelede elde ettiğimiz kazanımları titizlikle korurken; süreci sabote etmeye yönelik her türlü provokasyona, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlerimizi hedef alan yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzumuzu en üst seviyede sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele, sahadaki tedbirler ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni aşamasının ele alındığı Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terörle mücadelede kararlılığımızı, sahadaki tedbirlerimizi ve Terörsüz Türkiye hedefimizin yeni aşamasını ele aldığımız Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hedefimiz, milletimizin huzuru ve ortak geleceğimiz adına tarihi bir iradenin ifadesidir.

Terörle mücadelede elde ettiğimiz kazanımları titizlikle korurken; süreci sabote etmeye yönelik her türlü provokasyona, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlerimizi hedef alan yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzumuzu en üst seviyede sürdüreceğiz.

Şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin hukukunu ve milletimizin kardeşliğini her adımımızda gözetmeye devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye, Huzurlu Türkiye, Güçlü Türkiye."

Kaynak: ANKA