Haberler

Güvenlik Toplantısı Sonrası Bakan Çiftçi'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı

Güvenlik Toplantısı Sonrası Bakan Çiftçi'den 'Terörsüz Türkiye' Mesajı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini duyurarak, terörle mücadelede elde edilen kazanımların korunacağını ve süreci sabote etmeye yönelik provokasyonlara, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlere yönelik yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzun en üst seviyede sürdürüleceğini söyledi. Çiftçi, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin tarihi bir irade olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini belirterek, "Terörle mücadelede elde ettiğimiz kazanımları titizlikle korurken; süreci sabote etmeye yönelik her türlü provokasyona, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlerimizi hedef alan yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzumuzu en üst seviyede sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele, sahadaki tedbirler ve "Terörsüz Türkiye" sürecinin yeni aşamasının ele alındığı Güvenlik Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini bildirdi.

Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Terörle mücadelede kararlılığımızı, sahadaki tedbirlerimizi ve Terörsüz Türkiye hedefimizin yeni aşamasını ele aldığımız Güvenlik Toplantımızı gerçekleştirdik.

Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde devlet politikası haline gelen Terörsüz Türkiye hedefimiz, milletimizin huzuru ve ortak geleceğimiz adına tarihi bir iradenin ifadesidir.

Terörle mücadelede elde ettiğimiz kazanımları titizlikle korurken; süreci sabote etmeye yönelik her türlü provokasyona, organize suç yapılarına, uyuşturucu ağlarına ve gençlerimizi hedef alan yeni nesil suç çetelerine karşı teyakkuzumuzu en üst seviyede sürdüreceğiz.

Şehitlerimizin aziz hatırasını, gazilerimizin hukukunu ve milletimizin kardeşliğini her adımımızda gözetmeye devam edeceğiz.

Terörsüz Türkiye, Huzurlu Türkiye, Güçlü Türkiye."

Kaynak: ANKA
Meclis kulisinde dikkat çeken diyalog! Babacan'ın sözlerine Ala'dan 'bambu ağacı' yanıtı

Meclis kulisinde mini zirve! Babacan'ın sözlerine böyle yanıt geldi
Vize dolandırıcılarına operasyon! 6 ilde 49 kişi gözaltına alındı

41 bin kişiyi mağdur ettiler! 6 ilde baskın, gözaltılar var
Terörsüz Türkiye yasası kabul edildi, kritik süreç başladı! Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu

Yasanın ardından işleyecek takvim belli oldu! İşte atılacak 5 adım
Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak
Mourinho'nun Real Madrid antrenmanını görenler 'Yazıklar olsun' diyor

Görüntüyü izleyenler "Yazıklar olsun" diyor
Fenerbahçe ile anılan futbolcunun o görüntüleri yeniden gündemde

İşte Fener'in yeni yıldızı

Fenerbahçe'de büyük gün! Sturm Graz maçı sonrası açıklanacak

Önce tur, sonra yıldız isim! Fenerbahçe'de büyük gün
Bursa'da ulaşımı kilitleyen olay: 'Düşmanlarım var' dedi, direğe çıktı

Şehrin trafiğini kilitledi, çevrede izleyenler bir de alkışladı
Trump: Hürmüz Boğazı tamamen temizlendi, kontrol bizde

Trump: Hürmüz Boğazı yüzde 100 donanmamızın kontrolü altında
Acun Ilıcalı aradığını Türkiye'de buldu! Milli kaleci İngiltere yolcusu

Milli kaleciyi kaptı!