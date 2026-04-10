İçişleri Bakanı Çiftçi, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Nisan Polis Haftası sebebiyle 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret ederek, emniyet mensuplarının özverisine teşekkür etti.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Nisan Polis Haftası ve Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 181'inci yıl dönümü nedeniyle Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı ziyaret ettiğini bildirdi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"15 Temmuz gecesi vatanı, bayrağı ve millet iradesini canı pahasına savunan Sayın Turgut Aslan'ın şahsında; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve demokrasimizin muhafazası uğruna fedakarca görev yapan kahraman polislerimize bir kez daha şükranlarımızı ifade ettik. Türk Polis Teşkilatımızın 181 yıllık onurlu birikimini, görev aşkını ve milletimize adanmışlığını saygıyla selamlıyor; emniyet mensuplarımızın her zaman yanında olmayı sürdürüyoruz."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
