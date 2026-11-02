İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da SOBE ve afet merkezine ziyarette bulundu

İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'da SOBE ve afet merkezine ziyarette bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Konya'daki temasları kapsamında Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi, SOBE ve afet eğitim merkezini ziyaret etti. Çiftçi'ye Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen eşlik etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Selçuklu Kaymakamlığı, Selçuklu Belediyesi, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne ziyarette bulundu.
Çiftçi, kentteki temasları kapsamında Selçuklu Kaymakamlığını ziyaret etti.
Daha sonra Selçuklu Belediyesini ziyaret eden Çiftçi, şeref defterini imzaladı, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'dan bilgi aldı.
Programı kapsamında SOBE'ye geçen Çiftçi, burada eğitim gören otizmli bireylerin çalışma ve eğitim odalarını gezdi, yetkililerden bilgi edindi.
Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Lojistik ve Uluslararası Endüstriyel Yangınlara Müdahale Eğitim Merkezi'ne de uğrayan Çiftçi, merkezde incelemelerde bulundu, personelle selamlaştı.
Bakan Çiftçi'ye, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan ile Ünal Karaman, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen ve merkez ilçe belediye başkanları eşlik etti.