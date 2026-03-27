İçişleri Bakanı Çiftçi, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve heyetiyle görüşerek düzensiz göç, afet yönetimi ve güvenlik konularında işbirliğini geliştirme yollarını tartıştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Oğuz ve beraberindeki heyet, Bakan Çiftçi'ye "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Görüşmede, düzensiz göçle mücadelede, afet ve acil durum yönetimi alanında ve güvenlik faaliyetlerinde mevcut işbirliğinin geliştirilmesi konuları değerlendirildi.

Ziyaret, ilgili alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek somut adımların ele alınması ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
