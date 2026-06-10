KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Çiftçi'yi Kabul Etti

(ANKARA) - KKTC Başbakanı Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi kabul etti. Çiftçi, "Türkiye Cumhuriyeti olarak; organize suçlarla mücadeleden afet yönetimine, göç idaresinden trafik güvenliğine kadar her alanda devletimizin ve İçişleri Bakanlığımızın tüm imkanlarını kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmayı sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ünal Üstel tarafından kabul edildik. Görüşmemizde; güvenlikten göç yönetimine, afet ve acil durum çalışmalarından kurumlarımız arasındaki iş birliğine kadar birçok konuyu ele aldık. Tek millet, iki devlet olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek, daha da derinleştirmek maksadıyla yürüttüğümüz çalışmaları değerlendirdik."

Başbakan Sayın Ünal Üstel'in de; 'Kıbrıs Türkü'nün, anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ile tarihten gelen güçlü bağlarla, kardeşlik sevgisiyle birbirine bağlı iki devlet, tek milletin evlatları olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Kıbrıs Türkü varoluş mücadelesini verirken hep yanında anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğini görmüştür ve görmeye de devam etmektedir.' samimi ifadeleri, Türkiye ile KKTC arasındaki güçlü bağı göstermesi açısından çok değerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti olarak; organize suçlarla mücadeleden afet yönetimine, göç idaresinden trafik güvenliğine kadar her alanda devletimizin ve İçişleri Bakanlığımızın tüm imkanlarını kardeş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkının huzuru, güvenliği ve refahı için iş birliğimizi her alanda daha da güçlendirmeye kararlıyız."

Kaynak: ANKA