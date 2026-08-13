Bakan Çiftçi, Kırgızistanlı Mevkidaşıyla Suçla Mücadele ve FETÖ Uyarısını Ele Aldı

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'u kabul etti. Suç ve suçlularla mücadelenin iki bakanlığın da öncelikli görevleri arasında bulunduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Günümüzde özellikle yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, sınır aşan uluslararası suçlar gibi alanlar güçlü iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu alanlar hiçbir devletin kendi başına başa çıkabileceği alanlar değildir" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ikili ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki iş birliği, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele ile sınır aşan uluslararası suçlar ele alındı.

"TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI ÇATISI ALTINDA İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR"

Bakan Çiftçi, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını, malum, dünyada ilk tanıyan ülkelerden birisi Türkiye'ydi. Onun için ülkemiz kardeş Kırgızistan'ın daima yanında yer almış ve desteğini, dayanışmasını her fırsatta ifade etmiştir. İkili ilişkilerimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki birlikteliğimizden de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Teşkilat çatısı altında yürüttüğümüz çalışmalarla yalnızca ikili ilişkilerimizi geliştirmekle kalmıyor, Türk dünyasının huzuru, güvenliği ve refahı için de hep beraber el birliğiyle çalışıyoruz. Bu bakımdan önümüzdeki ay Astana'da düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı yine iş birliğimizi güçlendirecek önemli bir toplantı olacaktır" diye konuştu.

Suç ve suçlularla mücadelenin iki bakanlığın da öncelikli görevleri arasında bulunduğuna dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Günümüzde özellikle yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göçle mücadele, sınır aşan uluslararası suçlar gibi alanlar güçlü iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Çünkü bu alanlar hiçbir devletin kendi başına başa çıkabileceği alanlar değildir" dedi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN FETÖ'YE KARŞI UYARI

Çiftçi, Kırgızistan'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Ülkenizde gayrimeşru faaliyetler yürüten karanlık FETÖ'nün aslında yasal faaliyetlerini devlete sızmanın yasal bir kılıfı olarak kullandığını biliyoruz. Dolayısıyla bunlara karşı sizleri bir dost olarak, kardeş olarak uyarmak istiyoruz. Çünkü ülkemiz bu konuda 15 Temmuz'da büyük bir bedel ödedi. Aynı duruma dost ve kardeş ülkelerimizin de düşmesini arzu etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çiftçi, konuşmasının devamında, şöyle konuştu:

"Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı, merhameti ve medeniyet değerlerimizi merkeze alan insani, vicdani ve hukuki bir göç politikası yürütüyoruz. Bu kapsamda 5 Kasım 2024 tarihinde İçişleri Bakanlığımız ile Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı arasında imzalanan göç konusunda iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin kurumsal zemine taşınması bakımından önemli bir zemin oluşturmuştur. Düzensiz göçle ve göç yönetimi alanında Kırgız makamlarıyla yürüttüğümüz iş birliğinden memnuniyet duyuyoruz. Bu iş birliğinin daha da güçlenmesini arzu ediyoruz."

Bakan Çiftçi ayrıca, 2025 yılında 197 bin 732 Kırgız vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, Kırgız misafirlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

GÜVENLİK ALANINDA EĞİTİM İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Görüşmede Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov da Türkiye'nin önemli ve güçlü bir ülke, Kırgızistan'ın ise köklü kardeşlik bağlarına sahip yakın bir dostu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin başarısından dolayı tebriklerini ileten Niyazbekov, zirvenin Türkiye'nin küresel gücünü ve etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Güvenlik alanındaki iş birliğine de değinen Niyazbekov, polis ve jandarma başta olmak üzere Türk güvenlik güçlerinin derin tecrübesinden Kırgız güvenlik birimlerinin de istifade etmesi açısından eğitim iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA