Bakan Çiftçi Kırgızistanlı Mevkidaşıyla Güvenlik ve Göç İşbirliğini Görüştü

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile Bakanlıkta bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkiler, Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki işbirliği, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele ile sınır aşan uluslararası suçlar ele alındı.

Çiftçi, görüşmede güvenlik alanında güçlü işbirliğinin önemine dikkati çekerek, yeni nesil suç örgütleri, uyuşturucuyla mücadele, düzensiz göç ve sınır aşan uluslararası suçlar gibi alanların güçlü işbirliğini zorunlu kıldığını belirtti.

Türkiye'nin kardeş Kırgızistan'ın daima yanında yer aldığını, desteğini, dayanışmasını her fırsatta ifade ettiğini vurgulayan Çiftçi, ikili ilişkilerin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altındaki birliktelikten de büyük memnuniyet duyduklarının altını çizdi.

Teşkilat çatısı altında yürütülen çalışmalarla yalnızca ikili ilişkilerin geliştirilmediğine, Türk dünyasının huzuru, güvenliği ve refahı için de el birliğiyle çalışıldığına işaret eden Çiftçi, gelecek ay Astana'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları Üçüncü Toplantısı'nın işbirliğini güçlendirecek önemli bir toplantı olacağını ifade etti.

Kırgızistan'daki FETÖ yapılanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çiftçi, ülkede gayrimeşru faaliyetler yürüten FETÖ'nün yasal faaliyetlerini devlete sızmanın yasal bir kılıfı olarak kullandığına dikkati çekti.

Çiftçi, Kırgızistan makamlarını bu konuda dost ve kardeş olarak uyarmak istediklerini, Türkiye'nin bu konuda 15 Temmuz'da büyük bir bedel ödediğini, aynı duruma dost ve kardeş ülkelerin düşmesini arzu etmediklerini kaydetti.

"Kırgız makamlarıyla işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz"

Türkiye'nin insan odaklı göç politikasına vurgu yapan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde insanı, merhameti ve medeniyet değerlerini merkeze alan insani, vicdani ve hukuki bir göç politikası yürüttüklerini aktardı.

Çiftçi, 5 Kasım 2024'te İçişleri Bakanlığı ile Kırgızistan Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanlığı arasında imzalanan göç konusunda işbirliğine ilişkin mutabakat zaptının, ülkeler arasındaki işbirliğinin kurumsal zemine taşınması bakımından önemli bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Düzensiz göç ve göç yönetimi alanında Kırgız makamlarıyla yürütülen işbirliğinden memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çiftçi, bu işbirliğinin daha da güçlenmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Çiftçi ayrıca, 2025 yılında 197 bin 732 Kırgız vatandaşının Türkiye'yi ziyaret ettiğini belirterek, Kırgız misafirlerin Türkiye'ye yönelik ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Eğitim işbirliklerine önem veriyoruz"

Kırgızistan İçişleri Bakanı Niyazbekov da Türkiye'nin önemli ve güçlü bir ülke, Kırgızistan'ın ise köklü kardeşlik bağlarına sahip yakın bir dostu olduğunu belirtti.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi'nin başarısından dolayı tebriklerini ileten Niyazbekov, zirvenin Türkiye'nin küresel gücünü ve etkisini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Güvenlik alanındaki iş birliğinin önemine dikkati çeken Niyazbekov, polis ve jandarma başta olmak üzere Türk güvenlik güçlerinin deneyimlerinden Kırgız güvenlik birimlerinin de yararlanması amacıyla eğitim iş birliklerine önem verdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA