Bakan Çiftçi, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi aldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarını değerlendirmek amacıyla kapsamlı bir brifing aldı. Brifingde, genel müdürlüğün görev ve işleyişi, hukuki danışmanlık hizmetlerinin etkinliği ile kamu hizmetlerinin yürütülmesine yönelik süreçler ele alındı.

Bakanlığın NSosyal hesabındaki paylaşıma göre, brifingde, Genel Müdürlüğün görev, yetki ve işleyişi ile daire başkanlıklarının faaliyetleri, Bakanlığın taraf olduğu davalara ilişkin muhakemat hizmetleri ve yürütülen işlemler, Bakanlığı ilgilendiren mevzuat çalışmalarına ilişkin süreçler ayrıntılı şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca idareye hukuki danışmanlık hizmetlerinin etkinliği, uyuşmazlıkların önlenmesine yönelik tedbirler ve kamu hizmetlerinin hukuka uygun, etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Bakan Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bakan Yardımcısı Bülent Turan ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Harun Başıbüyük ve daire başkanları katıldı.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

