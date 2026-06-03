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Bakan Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Kalandia ile Görüştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ile bir araya gelerek güvenlik, sınır yönetimi, göç ve afet yönetimi gibi konularda iş birliğini değerlendirdi.

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Gürcistan Ankara Büyükelçisi Sayın Archil Kalandia'yı Bakanlığımızda ağırladık. Türkiye ile Gürcistan arasındaki köklü dostluk bağlarını, ülkelerimiz arasındaki ortak çalışma alanlarını ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdik. Güvenlik, sınır yönetimi, göç, afet yönetimi ve kolluk kurumlarımız arasındaki koordinasyonun daha da geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Karşılıklı güven ve stratejik ortaklık anlayışı temelinde gelişen Türkiye-Gürcistan ilişkilerini, bölgemizin huzur ve istikrarına katkı sağlayacak şekilde daha da ileri taşımakta kararlıyız. Nazik ziyaretleri için Sayın Büyükelçi'ye teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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