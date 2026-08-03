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Bakanlar Memişoğlu ve Çiftçi'den Sağlık ve Güvenlik İş Birliği

Bakanlar Memişoğlu ve Çiftçi'den Sağlık ve Güvenlik İş Birliği
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile 112 Hayat uygulaması gibi ortak çalışma alanları ele alındı. Çiftçi, vatandaşların sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaların iki bakanlığın ortak çabasıyla sürdürüleceğini belirtti.

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret eden İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nu ziyaret ettik. Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin koordinasyonu ile vatandaşlarımızın acil hizmetlere hızlı ve kolay erişimini sağlayan Hayat 112 uygulamamız başta olmak üzere Bakanlıklarımızın ortak çalışma alanlarını değerlendirdik. Vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliğini önceleyen çalışmaları, Bakanlıklarımızın müşterek gayretiyle kararlılıkla sürdüreceğiz. Nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverlikleri için Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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