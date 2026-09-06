Haberler

Polislerden KPSS'ye geç kalan adaylara tam zamanında destek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) Lisans Sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna geç kalma riski bulunan adayları sınav merkezlerine ulaştıran polislere teşekkür etti.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından, "Polisimizden tam zamanında müdahale." ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sınava geç kalma telaşı yaşayan adaylarımızın imdadına yine polislerimiz yetişti. KPSS'ye yetişmek için zamanla yarışan gençlerimizi ekip araçlarımızla sınav merkezlerine ulaştırdık. Onların heyecanına ortak olan, bir hayalin yarım kalmaması için gayret gösteren tüm polislerimize teşekkür ediyorum. Sınava giren bütün adaylarımıza başarılar diliyorum. Allah, emeklerini zayi etmesin."

Kaynak: AA
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı

Eve girdi bir daha çıkamadı: Son görüntüleri dikkat çekti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu Itır Esen nişanlandı, yüzükleri Çağatay Ulusoy taktı: 'Darısı başına” yorumları yağdı

Genç oyuncu nişanlandı, yüzükleri takan daha çok ilgi çekti

Aziz Yıldırım soyunma odasına mı indi? Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi

Spor gündemini karıştıran iddiaya resmi yanıt geldi
Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

Amedspor taraftarından maç öncesi olay sözler: Keleşle gideriz

İran'dan ABD'ye peş peşe saldırılar! Gözetleme balonunu ile gemiler vuruldu

İran kozunu oynadı! İşte misilleme görüntüleri
İş insanı tutuklandı! Bakanlıktan gündem yaratan fotoğrafa açıklama geldi

İş insanı fuhuştan tutuklandı! Bakanlıktan fotoğrafa açıklama geldi
Altın alışverişinde yeni dönem: Kuyumcuya gitme devri kapanıyor

Altın alışverişinde yeni dönem! Kuyumcuya gitme devri kapanıyor
Serhat Kılıç’ın 8 yıllık aşkından yürek yakan sözler: Beni hasretine mahkum ettin

Cansız bedenini o bulmuştu: Serhat Kılıç'ın 8 yıllık aşkından acı veda