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Bakan Çiftçi'den Babalar Günü mesajı

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"Sevgisini çoğu zaman sözleriyle değil, gösterdiği gayretle ifade eden, evlatlarına dürüstlüğü, merhameti, çalışmayı ve vatan sevgisini miras bırakan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sevgisini çoğu zaman sözleriyle değil, gösterdiği gayretle ifade eden, evlatlarına dürüstlüğü, merhameti, çalışmayı ve vatan sevgisini miras bırakan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından "Babalar Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bir evladın ilk kahramanının, ilk rehberinin ve en güvenli limanının "baba" olduğunu belirtti.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sevgisini çoğu zaman sözleriyle değil, gösterdiği gayretle ifade eden, evlatlarına dürüstlüğü, merhameti, çalışmayı ve vatan sevgisini miras bırakan tüm babalarımızın Babalar Günü'nü gönülden kutluyorum. Başta aziz şehitlerimizin kıymetli babaları olmak üzere, mekanı cennet olan büyüklerimizi rahmetle anıyor hayatta olanların kıymetini bilmeyi, hayır dualarını almayı ve onların bıraktığı güzel mirasa sahip çıkmayı temenni ediyorum."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu
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