İçişleri Bakanı Çiftçi, Bitlis'te ziyaretlerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bitlis'te valilik, belediye, cami ve parti ziyaretleri yaparak esnafla bir araya geldi.

Sabah saatlerinde Bitlis'e gelen Bakan Çiftçi, programları kapsamında Valiliği ziyaret etti.

Çiftçi, kendisini karşılayanlarla tokalaşarak Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Makama geçerek kurum amirleriyle görüşen Çiftçi, çalışmalar hakkında Bitlis Valisi Ahmet Karakaya'dan bilgi aldı.

Çiftçi, ardından beraberindekilerle Tatvan ilçesine geçerek İbadullah Camisi'nde cuma namazı kıldı, esnafı ziyaret etti.

Daha sonra Bitlis Belediye Başkanlığını ziyaret eden Çiftçi, il ve ilçe belediye başkanlarından yaptıkları çalışmaları dinledi.

Çiftçi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını da ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerde, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu, MHP İl Başkanı Tekin Uçak ve kurum amirleri de yer aldı.

Kaynak: AA / Şener Toktaş
