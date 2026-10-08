Haberler

İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'da düzensiz göç için beş ayaklı stratejiyi anlattı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Çiftçi, Atina'da Yunan mevkidaşı Plevris ile görüşerek Türkiye'nin beş ayaklı göç stratejisini anlattı. Çiftçi, göç yönetiminin Türkiye'nin güvenliği için yürütüldüğünü, vize uygulamalarının sıkılaştırıldığını ve düzensiz göçmenlerin sınır dışı edildiğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile görüşmesinde Türkiye'nin, düzensiz göçün kaynağında çözülmesini hedefleyen kapsamlı bir strateji uyguladığını ifade etti.

Bakan Çiftçi, resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Thanos Plevris ile bir araya geldi.

Heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Çiftçi, Türkiye'nin göç yönetimi politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göç yönetiminin öncelikle Türkiye'nin güvenliği için yürütüldüğünü ifade eden Bakan Çiftçi, "Göç yönetimimizin her şeyden önce kendi ülkemiz ve vatandaşlarımız için olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ülkemizi düzensiz göçmenlerin kolaylıkla giremeyeceği, girse bile çıkamayacağı, rahat dolaşamayacağı, rahat çalışamayacağını, yakalandıkları takdirde de sınır dışı edileceği bir yer haline getirmiş durumdayız." dedi.

Bakan Çiftçi, Türkiye'nin, kaynak ülkede başlayan ve kaynak ülkede sona eren beş ayaklı bir strateji uyguladığını belirterek "Düzensiz göçe sebebiyet veren sorunların kaynağında çözülmesi yaklaşımımız çerçevesinde, düzensiz göçe kaynaklık eden ülkelerde insani yardımlar ve kalkınma odaklı faaliyetler gerçekleştirmeye de gayret ediyoruz. Yine bu çerçevede vize politikalarımızı gözden geçiriyor, düzensiz göç veren ülkelerin vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarımızı da sıkılaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Göç yönetiminin yalnızca düzensiz göçmenlerin ülke sınırlarından uzaklaştırılmasından ibaret olmadığına dikkat çeken Çiftçi, düzenli göçü destekleyen, düzensiz göçü ise sorunun kaynağına inerek çözmeye çalışan kapsamlı bir strateji uyguladıklarını vurguladı.

Çiftçi, öte yandan, Türkiye'nin, kendi sınırlarında fiziki güvenlik sistemleri kurduğunu ve mevcut sistemleri teknolojik imkanlarla geliştirdiğini aktararak, düzensiz göçün temel kaynaklarından biri olan göçmen kaçakçılarıyla mücadeleye de özel önem verildiğini belirtti.

Kaynak: AA
Bu haber 397 sitede yayınlandı.
Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 'Soruşturma 2025'e uzanacak'

Gülbek'ten fon krizine ilişkin çarpıcı iddialar! 2025'i işaret etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi

Cumhur İttifakı'nın kalesinde yapılan son seçim anketi
Kırıkkale Yahşihan'da okul çıkışı rahatsızlanan lise öğrencisi hastanede kurtarılamadı

Okul çıkışı kahreden ölüm! Lise öğrencisi kurtarılamadı
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır

Özgür Özel'in iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan jet yalanlama: İftiradır
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

TFF'den Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular

Real Madrid'de ortalık karıştı! Mbappe'nin görüntüleri tepki çekti

Ünlü isme şok! Bu görüntüleri başına iş açtı
Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın acı günü; 3 yaşındaki yeğeni hayatını kaybetti

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ı yıkan acı: Haberi kendisi duyurdu
Eskişehir'de 15 yaşındaki kızdan annesine son mesaj: 40 dakika içinde gelmezsem polise haber ver

Annesine attığı son mesaj ürküttü! Yurtta dedi ama kaydı yok