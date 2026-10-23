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İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da Erzurum Tanıtım Günleri'nde 'fahri hemşeriyim' dedi

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İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da Erzurum Tanıtım Günleri'nde 'fahri hemşeriyim' dedi Haber Videosunu İzle
İçişleri Bakanı Çiftçi, Ankara'da Erzurum Tanıtım Günleri'nde 'fahri hemşeriyim' dedi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ne katılarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Erzurum'da iki buçuk yıl görev yaptığını hatırlatan Çiftçi, kısa bir Erzurum nostaljisi yaşadığını ve fahri hemşeri olduğunu söyledi.

(ANKARA)- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Erzurum Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinlikte esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çiftçi, "Bugün kısa bir Erzurum nostaljisi yaşadım" dedi. Erzurum'da iki buçuk yıl görev yaptığını belirten Çiftçi, "Ben Erzurum'un fahri hemşerisiyim" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Erzurum Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti. Erzurum'dan gelerek stant açan esnaf ve etkinliğe katılan vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, yöresel ürünleri inceledi, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Erzurumlularla bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çiftçi, şunları söyledi:

"Erzurumlularla tam olarak hasret giderme imkanımız yok ama tadımlık da olsa biraz görüştük onlarla. Geçmiş günlerimizi yad ettik. Buradaki esnafları da gördüm, onlarla da hasbihal etmiş olduk. Bugün kısa bir Erzurum nostaljisi yaşadım."

"BEN ERZURUM'UN FAHRİ HEMŞERİSİYİM"

Erzurum'da iki buçuk yıl görev yaptığını hatırlatan Çiftçi, şöyle konuştu:

"Biz kamu görevlileri açısından doğduğumuz yer değil, doyduğumuz yer vatanımızdır. Dolayısıyla ben de Erzurum'da iki buçuk sene görev yaptım. Bu arada Dadaşlarla çok güzel bir muhabbetimiz oluştu. Aradan geçen süreye rağmen Erzurumlularla olan irtibatımız ve muhabbetimiz yine devam ediyor. Bugün de Erzurum Tanıtım Günleri vesilesiyle onlarla kısa bir hasret gidermek için buradayım. Ben Erzurum'un fahri hemşerisiyim."

Kaynak: ANKA
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