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İçişleri Bakanı Çiftçi, 625 organize suç örgütüne 1741 operasyon yapıldığını açıkladı

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İçişleri Bakanı Çiftçi, 625 organize suç örgütüne 1741 operasyon yapıldığını açıkladı
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bu yıl 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı. Çiftçi, mücadelenin yurt içi ve yurt dışında sürdüğünü, yurt dışı iadelerin son 5 yılın ortalamalarının 5-6 kat üzerine çıktığını söyledi.

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, "Bu yıl içerisinde organize suç örgütlerine, özellikle de yeni nesil suç örgütleri olmak üzere 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'Organize Suçlarla Mücadele' konulu güvenlik toplantısına başkanlık etti. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İçişleri Bakan Yardımcısı Kübra Güran Yiğitbaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile birlikte Bakanlık bürokratları katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Çiftçi, 2026'da gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin, "Bu yıl içerisinde organize suç örgütlerine, özellikle de yeni nesil suç örgütleri olmak üzere 625 organize suç örgütüne yönelik 1741 operasyon gerçekleştirdik. Mücadelemiz hem yurt içinde hem de yurt dışında kararlılıkla devam ediyor. Bugün toplantıya çağırdığımız illerimiz bu konuda biraz daha ön plana çıkan, suç sayılarının diğerlerine göre biraz daha fazla olduğu yerler. Organize suç örgütleriyle mücadelede de hedefe ulaşacağımıza, onların faaliyet alanlarını önemli ölçüde daraltacağımıza inanıyorum. Şu anda da geldiğimiz nokta gayet güzel. Bundan sonra da aynı kararlılıkla mücadeleye devam etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

'İADELER SON 5 YILIN ORTALAMALARININ 5-6 KAT ÜZERİNE ÇIKTI'

Bakan Çiftçi, vatandaşın da çalışmaların sonuçlarını gördüğünü belirterek, "Önümüzdeki şu iki ay içerisinde, kasım ve aralık ayları içerisinde mücadeleyi artırdığımız zaman inşallah bu konuda da büyük bir mesafe almış olacağız. Zaten vatandaş da bunu görüyor" dedi.

Ayrıca yurt dışından gerçekleştirilen suçlu iadelerine dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Yurt dışındaki iadelerden de görüyoruz. İadeler son zamanlarda arttı; belki son 5 yılın ortalamalarının 5-6 kat üzerine çıktı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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