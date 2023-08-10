İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından tüm ilgili ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " Malatya'da meydana gelen deprem sonrası tüm ekipler saha tarama çalışmalarına başladı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 20.48'de 5.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. - ANKARA