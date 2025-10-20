Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize "düşman" deme alçaklığına cüret edemez

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez
Güncelleme:
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşünde polise "düşman" denmesine çok sert tepki gösterdi. Diyarbakır'da kameralar karşısına çıkan Yerlikaya, "Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum" ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılan eylemde, polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, megafonu eline alan bir kişinin "Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz" ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.

"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

Olayın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda kamera karşısına geçerek kullanılan "düşman" ifadelerine tepki gösterdi. Yerlikaya, "Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum. Herkes diline, söylemine dikkat etmeli" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR"

Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Süreci sabote etmek isteyenler var.

"HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAYACAK"

Terörsüz Türkiye hedefiyle gözyaşının değil, birliğin hakim olduğu bir geleceği inşa edeceğiz. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağının altından millet olma iradesidir. Bu kardeşlik yükseldikçe hiçbir güç milletimizin önünde duramayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur'daki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü'nde başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise, Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

Öte yandan megafonla konuşan bir kişinin polise "düşman" olarak seslediği, oradakilerin bunu alkışladığı ve "Teröristlerin izinden gideceğiz.", "Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız." dediği duyuldu. Polis müdahalesinin ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Yorumlar (39)

Haber YorumlarıHakan Demir:

bunlara bu kadar yüüzü kim verdi sayın bakan , lütfen açıklayınız

Yorum Beğen327
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısade vatandaş:

valla demez demez diyeceğim ama birilerinden ??? bir şey süreci uydurmasıyla,yalanıyla yüz bulmuşlar her şeyi diyorlar yarın öbürgün fırat diclede bizim derlerse şaşırmam

yanıt39
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

Aptal sürüsü eski fetöcü aşıklar yeni makarnacı troller de inanıyor

yanıt21
yanıt4
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Sabah lanetleyip aksam gule oynaya birlikte cay iciyorlar onlarla.. Milletin icinde bunlara inanan kaz surusu var.

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarırp4wk448jn:

o cürreti gösterdiler ,ülkeyi bu duruma bu hale sokan sizlersiniz ,bu eser sizin..

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMurat Bey:

sonuç ne peki

Yorum Beğen212
Yorum Beğenme10
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıVEFA:

Abdullah Bahçeli ne diyorsa odur, bunlar lafı güzaf ,biz ona itibar ederiz!

Yorum Beğen98
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıyunussbayern:

Düşman

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme93
yanıtYanıtla
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
