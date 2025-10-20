İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Diyarbakır'da Öcalan'a özgürlük talebiyle yapılan eylemde, polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken, megafonu eline alan bir kişinin "Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz" ifadelerini kullanması büyük tepki çekti.

"BU SÖYLEMİ LANETLİYORUM"

Olayın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'daki Huzur ve Güvenlik Toplantısı'nda kamera karşısına geçerek kullanılan "düşman" ifadelerine tepki gösterdi. Yerlikaya, "Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum. Herkes diline, söylemine dikkat etmeli" dedi.

Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Terörsüz Türkiye; yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

"SÜRECİ SABOTE ETMEK İSTEYENLER VAR"

Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir. Süreci sabote etmek isteyenler var.

"HİÇBİR GÜÇ ÖNÜMÜZDE DURAMAYACAK"

Terörsüz Türkiye hedefiyle gözyaşının değil, birliğin hakim olduğu bir geleceği inşa edeceğiz. Terör bu ülkenin gündeminden tamamen silinecektir. Çünkü bizim en büyük gücümüz inancımız, kardeşliğimiz ve ay-yıldızlı bayrağının altından millet olma iradesidir. Bu kardeşlik yükseldikçe hiçbir güç milletimizin önünde duramayacaktır."

NE OLMUŞTU?

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi'nin çağrısıyla Diyarbakır'da yürüyüş düzenlendi.

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur'daki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü'nde başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise, Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi.

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

Öte yandan megafonla konuşan bir kişinin polise "düşman" olarak seslediği, oradakilerin bunu alkışladığı ve "Teröristlerin izinden gideceğiz.", "Ya o suru açarsınız ya da o suru başınıza yıkarız." dediği duyuldu. Polis müdahalesinin ardından yürüyüşe katılanlar dağıldı.