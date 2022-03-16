İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valiliğini ziyaret etti
AA - Emre Ilıkan - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.
VAN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.
Valilik önünde karşılanan İnce, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Bilmez ile makamında görüştü.
Bilmez, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İnce'ye teşekkür etti.
Ziyarette, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da hazır bulundu.