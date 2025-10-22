İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'i Ziyaret Etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'e ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak için kente gelen Aktaş, Çiçek'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.