İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek'i Ziyaret Etti
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile yaptığı ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, bir dizi programa katılmak için kente gelen Aktaş, Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel