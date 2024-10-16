İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu Elazığ'da
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Elazığ'a giderek kriz masasında bilgi aldı.
İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KARALOĞLU, ELAZIĞ'DA
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Elazığ'a geldi. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) oluşturulan kriz masasında, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun başkanlığında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Yardımcısı Karaloğlu, daha sonra kentten ayrıldı.
Tekin YALÇINKAYA/ ELAZIĞ,