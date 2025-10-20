İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Ordu'da Sokak Hayvanları Konusunda Toplandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Ordu'da sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili istişare toplantısına katıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu" kapsamında sahipsiz hayvanların korunması, barındırılması ve rehabilitasyonuna yönelik çalışmaları yerinde görmek ve alınacak önlemleri değerlendirmek üzere Ordu'ya geldi.

Aktaş, valilikte düzenlenen sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili istişare toplantısına başkanlık etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aktaş, daha önce 51 ilde bu toplantıları yaptıklarına değinerek, "Bu 51 ilde sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması konusu yüzde 90'larda. Büyükşehirlerde maalesef gerilerdeyiz. Geride bıraktığımız 2-3 aylık süreçte büyükşehirlerimizde bir hareketlilik var ancak köpek sayısı çok fazla. Dolayısıyla tesisleşme ihtiyacı daha fazla ve toplanması ciddi bir çalışma gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Sokak hayvanlarının barındırılması ve rehabilitasyonuna yönelik tesislerin yapılması gerektiğine dikkati çeken Aktaş, şunları kaydetti:

"Yakalanan sokak hayvanlarının rehabilite edilip tedavi ve aşılama sürecinden sonra sahiplenmek isteyenlere verilmesi, geride kalan hayvanların ise barınaklarda ve doğal yaşam alanlarında barındırılması gerekiyor. Doğal yaşam alanlarının etrafı tel örgülerle çevrilerek, içinde prefabrik yapıları yerleştirmek istiyoruz. 5199 sayılı kanun, büyükşehirlere ve nüfusu 25 bini aşan belediyelere barınak ve doğal yaşam alanı yapma görevi verirken, diğer belediyelere ise toplama görevi vermiş durumda. Bu çalışmalar, büyükşehir ve diğer ilçelerle işbirliği içerisinde yapılabilir. Hızlı netice almak için Valilerimizin koordinasyonunda çalışmalar yürütülüyor."

İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca da sahipsiz sokak hayvanlarının insan, hayvan, çevre ve halk sağlığına olan etkileri üzerine sunum yaptı.

Toplantıya, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman ile ilçe belediye başkanları da katıldı.