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ABD-İran gerilimine rağmen ICE, İranlıları sınır dışı etmek için Tahran'la koordineli çalıştı

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Washington-Tahran arasındaki gerilime rağmen 2025'te İranlıları sınır dışı etmek için İran makamlarıyla eşgüdümlü çalıştı. E-postalar, Eylül-Ocak döneminde 100'den fazla İranlının sınır dışı edildiğini ve saldırılar sırasında bile operasyonların sürdüğünü gösterdi.

LOS ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE), Washington ve Tahran yönetimleri arasındaki gerilim devam ederken bile 2025'te İranlıları sınır dışı etmek için İran makamlarıyla eşgüdümlü şekilde çalıştığı ortaya çıktı.

ABD merkezli Ulusal İran Amerikan Konseyinin ele geçirdiği ICE çalışanları arasındaki e-postalar, gerilime rağmen iki ülke arasındaki kurumların belli başlı konularda birlikte çalıştığını gösterdi.

Buna göre, ABD'de Eylül-Aralık 2025 döneminde ve bu yıl ocak ayında 100'den fazla İranlının sınır dışı edilmesine yönelik operasyonlarda görev alan ICE ekipleri, İran'daki ilgili makamlarla iletişim halindeydi.

ABD ve İsrail'in Haziran 2025'te İran'a yönelik saldırıları sırasında da uçuşların koordinasyonunun yüksek öncelikli bir konu olmaya devam ettiğini ortaya koyan e-postalarda, söz konusu saldırılardan sonra varılan ateşkesin hemen ardından uçuşların sürdüğüne dair ifadelerin yer aldığı görüldü.

E-postalarda, ICE yetkililerinin İran hükümetiyle ne sıklıkla doğrudan temas kurduğu net olarak anlaşılmasa da iletişimin bazı zamanlarda Katarlı yetkililer aracılığıyla yapıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: AA
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