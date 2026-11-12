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ICE, 2026 mali yılında 483 bin 200 kişiyi sınır dışı ederek rekor kırdığını açıkladı

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ICE, 30 Eylül'de sona eren 2026 mali yılında 483 bin 200 kişinin sınır dışı edildiğini, yaklaşık 475 bin kişinin de idari gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamaya göre bu sayılar ICE tarihindeki en yüksek yıllık rakamlar olurken, geçen yıl 442 bin 640 kişi sınır dışı edilmişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) 2026 mali yılında göçmenlere yönelik gözaltı ve sınır dışı sayılarının, en yüksek yıllık rakamlar olduğu belirtildi.

ICE tarafından, 30 Eylül'de sona eren 2026 mali yılında göçmenlere yönelik operasyonlara ilişkin açıklama yapıldı.

Söz konusu dönemde 483 bin 200 kişinin sınır dışı edildiği belirtilen açıklamada, geçen yıl sınır dışı edilen 442 bin 640 kişiye kıyasla bu yıl yaklaşık yüzde 9 artış yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, aynı dönemde yaklaşık 475 bin kişinin idari gözaltına alındığı, bu sayıların ICE'nin tarihindeki en yüksek yıllık rakamlar olduğu belirtildi.

ICE görevlilerinin güç kullanımı eleştirilerin hedefinde

ICE görevlilerinin ölümle veya yaralanmayla sonuçlanan silahlı müdahaleleri ülke genelinde büyük tepki toplamıştı.

Temmuzda Texas eyaletinin Houston kentinde 52 yaşındaki Lorenzo Salgado Araujo, aynı ay Maine eyaletinde 25 yaşındaki Kolombiya vatandaşı Johan Sebastian Duran Guerrero, ICE memurlarınca vurularak öldürülmüştü.

Ocakta ise Minnesota eyaletinde Alex Pretti ve Renee Good'un ICE'nin silahlı müdahalesi sonucu hayatlarını kaybetmesi de ülke genelinde tepkilere yol açmıştı.

Kaynak: AA
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