Albüm: Çin'in İç Moğolistan Bölgesinde Fabrikada Patlama: 2 Ölü, 84 Yaralı

Güncelleme:
Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada iki kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı ve 8 kişiden haber alınamıyor. Olay, yüksek basınçlı bir tankın patlaması nedeniyle gerçekleşti.

HOHHOT, 19 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada pazartesi günü itibarıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı, 8 kişiden ise haber alınamıyor.

Patlama, pazar günü saat 15.03'te bölgenin Baotou kentinin batısındaki Baogang Birleşik Çelik şirketinin levha fabrikasında meydana geldi.

Baotou Belediye Başkan Yardımcısı Lin Li, pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında olayın, yüksek basınç altında buhara dönüşme eşiğindeki su ve buharı depolayan, 650 metreküplük küresel bir tankın patlamasından kaynaklandığını söyledi.

Patlama, çevredeki bölgelerde hissedilir sarsıntılara yol açarken, kurtarma çalışmaları halen sürüyor.

