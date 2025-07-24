İç Moğolistan'da Maden Ocağında Facia: 6 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki bir maden ocağında, öğrencilerin saha ziyareti sırasında ızgara platformunun çökmesi sonucu 6 üniversite öğrencisi siyanür atık havuzuna düşerek yaşamını yitirdi. Olay sonrası maden ocağında üretim durduruldu ve soruşturma başlatıldı.

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.

Platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.

Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Nuri Aydın - Güncel
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