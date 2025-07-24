İç Moğolistan'da Maden Ocağında Facia: 6 Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bir maden ocağında saha ziyareti yapan 6 üniversite öğrencisi, siyanür atık havuzuna düşmeleri sonucu yaşamını yitirdi.

Xinhua ajansının haberine göre, Hulunbuir kentinde Çin Ulusal Altın Grubu Limited Şirketine bağlı bir madencilik şirketi tarafından işletilen bakır-molibden madeninde, öğrencilerin incelemeleri sırasında ızgara platformu çöktü.

Platformun çökmesiyle siyanür atık havuzuna düşen Çin'in Kuzeydoğu Üniversitesinden 6 öğrenci hayatını kaybetti, bir öğretmen de yaralandı.

Maden ocağında üretim durdurulurken kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.