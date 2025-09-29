Haberler

İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz için Sağanak Uyarısı

İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz için Sağanak Uyarısı
İçişleri Bakanlığı, İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz bölgelerinde beklenen sağanak yağışlar nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, yerel kuvvetli yağışların etkili olacağı yönünde açıklama yapıldı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bugün İç Ege, İç Anadolu ve Orta Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; kuzeybatı kesimlerden itibaren yurdu etkilemeye başlayan sağanak yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak); akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale'nin kuzeyi) ve Orta Karadeniz'de (Samsun, Çorum ve Amasya) yerel kuvvetli olması bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
