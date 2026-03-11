Haberler

İbrahim Şinasi'nin "Şair Evlenmesi"nden uyarlanan "Gelin"in prömiyeri 31 Mart'ta yapılacak

Güncelleme:
Şair ve yazar İbrahim Şinasi'nin Batılı anlamda ilk tiyatro eseri sayılan "Şair Evlenmesi"nden uyarlanan "Gelin" oyunu, İstanbul'da izleyiciyle buluşacak.

Londra'daki gösterimlerinin ardından Türkiye prömiyeri 31 Mart'ta Salon İKSV'de yapılacak oyun, İngilizce sahnelenecek.

Londra'da yaşayan genç Türk kadını Aylin'in hikayesine odaklanan "Gelin", gelenekler ile modernite arasında sıkışan bireyin trajikomik mücadelesini anlatıyor.

Çağdaş kadın komedilerinden de ilham alan oyunda, Güneş Soysal, Elif Gülalp, Duru Ağırbaş ve Pedro Millan Duke rol alıyor.

Tamamı kadınlardan oluşan yaratıcı ekibin imzasını taşıyan oyun, görücü usulü evlilik ve kuşak çatışması gibi temaları konu ediniyor.

Duru Ağırbaş'ın ortak yapımcılığını da üstlendiği eseri Erica Rosa Lima yönetti, yazar Estelle Warner geliştirerek kaleme aldı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
