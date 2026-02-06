İbrahim Safi'nin 'SafiStanbul' sergisi, İstanbul'un kültürel belleğinin izlerini sürüyor

Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'nin "SafiStanbul - İbrahim Safi Retrospektif Sergisi", Fatih'te bulunan Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde sanatseverleri ağırlıyor.

Fatih Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen sergi, İstanbul'un sanat tarihine, kültürel belleğine ve estetik mirasına ilgi duyanlar için kapsamlı bir buluşma alanı sunuyor.

Sergi, aynı zamanda Safi'nin sanatsal mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Sergiyi ziyaret eden sanatçının akrabası, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Safiyev Elşad Suleymanoğlu, sergiye ve Azerbaycanlı ressam İbrahim Safi'ye dair AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İbrahim Safi, Nahcivan'da Kazım Karabekir'in ordusunda onun arazilerini korudu"

Sergiyi hayata geçiren Fatih Belediyesine teşekkür eden Suleymanoğlu, Safi'nin eserlerini biriktirerek, koleksiyonunda 900 resmin bulunduğunu söyledi.

Safi'nin Nahçıvan'da dünyaya geldiğini ve Moskova Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim gördüğünü belirten Suleymanoğlu, "Rusya'daki devrimden sonra kendisi Azerbaycan'a geldi. O sırada Azerbaycan'da, özellikle Nahçıvan'daki durum oldukça zordu. İbrahim Safi, Nahçıvan'da Kazım Karabekir'in ordusunda onun arazilerini korudu. Daha sonra ise Türkiye'ye geldi ve burada yaşamını sürdürdü." dedi.

Elşad Suleymanoğlu, serginin açılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu sergide İbrahim Safi'nin kalbini hissediyorum. Buradaki eserlerin fotoğraflarını Azerbaycan'daki akrabalarım ve dostlarımla da paylaştım. Onlar da böyle bir serginin varlığından dolayı çok mutlu oldular." diye konuştu.

"İbrahim Safi için İstanbul özel bir anlama sahipti"

Serginin ana temasını İstanbul'un oluşturduğuna dikkati çeken Suleymanoğlu, şunları kaydetti:

"Burada İstanbul'a dair çok güzel eserler var. Ama onun İstanbul'la ilgili eserleri sadece bunlardan ibaret değil. Keşke diğer eserleri de burada olabilseydi. İbrahim Bey'in İstanbul'la ilgili yaklaşık 150 civarında eseri var. Burada ise bunların 73 tanesi sergileniyor. İbrahim Safi için İstanbul özel bir anlama sahipti. Çünkü o bu şehri çok seviyordu. Yaptığı eserlerinde bunu görüyoruz."

Suleymanoğlu, Safi'nin İstanbul ile ilgili çalışmalarındaki en önemli özelliğin camiler olduğuna işaret ederek, "Onun İstanbul'a dair her bir eserinde caminin varlığını görüyoruz. Bunun dışında resimlerinde İstanbul'un güzelliklerini görmek mümkün. İstanbul, çok güzel bir şehir ve sanatçımızın elinde olsa bu şehrin güzelliğini anlatacak çok daha fazla eser ortaya koyabilirdi." görüşlerini paylaştı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın ilişkiye dair de Suleymanoğlu, "Ulu liderimiz Haydar Aliyev'in dediği gibi, 'Biz bir millet, iki devletiz.' Bizim için İstanbul ile Bakü'nün bir farkı yok. İbrahim Safi için de Bakü neyse İstanbul'da o. O, Bakü'ye gelemediği için İstanbul'daydı ve burayı resmetti. Ne yazık ki biz de uzun yıllar Türkiye'ye gelemedik." değerlendirmesinde bulundu.

"SafiStanbul" sergisinde sanatçının 12 koleksiyonundan seçilen İstanbul temalı 73 eserin yanı sıra koleksiyonerlerden temin edilen arşiv belgeleri, sergi katalogları, sanatçı kartı, onur belgeleri ve dönemsel sergi davetiyeleri de yer alıyor.

Sergi, 13 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.