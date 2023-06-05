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İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

İbrahim Kalın'ın konseri iptal edildi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın 6 Temmuz'da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde vermesi planlanan konser iptal edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın 6 Temmuz'da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde vermesi planlanan konser iptal edildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı olması beklenen İbrahim Kalın'ın 6 Temmuz'da İrfani Türküler adıyla İsmail Altunsaray, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz ile Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde vermesi planlanan konser iptal edildi. Organizasyonu gerçekleştirilen firmadan edinilen bilgiye göre iptal edilen konserin ileri bir tarihte düzenlenip düzenlenmeyeceği henüz bilinmiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsmail Altunsaray İbrahim Kalın Güncel Haberler

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