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Tillo Türbesi Güçlendirildi, Yeniden Ziyarete Açıldı

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Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.

Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından tekrar ziyarete açıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İsmail Fakirullah Camisini Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı işbirliğinde, türbenin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve yapısal güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla başlatılan çalışmalar tamamlandı.

Bu kapsamda 10 Ağustos'ta geçici olarak ziyarete kapatılan türbe, tadilat ve güçlendirme çalışmalarının ardından yeniden ziyarete açıldı.

Kaynak: AA
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