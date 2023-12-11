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İbrahim Erkal'ın Anısına 'Hürmet' Konseri Düzenlendi

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Türk müziğinin sevilen ismi İbrahim Erkal'ın anısına düzenlenen 'Hürmet' konserine birçok ünlü isim katıldı.

Yunus Emre YALÇIN / İSTANBUL, TÜRK müziğinin sevilen ismi İbrahim Erkal'ın anısına "Hürmet" konseri düzenlendi.

Kültür Bakanlığı ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün düzenlediği "Vefa Konserleri" kapsamında, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşen 'Hürmet' konserine; merhum sanatçı İbrahim Erkal'ın eşi Filiz Erkal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ve ünlü isimler; Alişan, Aydilge, Ceylan, Doğuş, Eda Baba, Elif Kaya, Gökhan Tepe, Güliz Ayla, Kafadar, Kubat, Sinan Akçıl, Enes Yolcu, Sufle, Yaşar ve Zehra katıldı. Gerçekleşen konserde ise ünlü isimler İbrahim Erkal'ın sevilen şarkılarını seslendirdi.

"BİR VEFA VE ANMA ORGANİZASYONU"

Konser öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Güzel Sanatlar Müdürü Ömer Faruk Belviranlı, "Bugün burada bizleri bir vefa ve anma organizasyonu bir araya getirdi. 2017 yılında genç yaşında yitirdiğimiz ve toplumun büyük kesimince ilgi ve takdir gören ses sanatçısı, söz yazarı, besteci, şair ve oyuncu İbrahim Erkal üstadımızı anmak üzere, Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Türk müziğinin sevilen sanatçıları anlamlı ve unutulmaz bir konser için huzurlarınızda olacaklar. Konserde, Mehmet Akbay'ın moderatörlüğünde, ülkemizin en tanınmış ve sevilen sanatçıları sahne alacaktır" dedi.

"ARAMIZDA OLMAYAN SANATÇILARIMIZI ANMAK İÇİN TOPLANDIK"

Ömer Faruk Belviranlı, "Bu konser bizim için çok değerli çünkü sayın bakanımız talimatlarında geçmişimize vefanın sanatçılarımıza vefanın sanatçılarımızla beraber olmanın önemini itibarlıyorlar. Biz de bu itibarla bakanımızdan aldığımız talimat ile burada sizinle yine bir anlamlı vefa konserinde bir araya geldik. Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren orkestra ve topluluklarda görev yapan sanatçılarıyla gerçekleştirdiği ve ülkemizin sevilen sanatçılarıyla devletimizin sanat kurumları ile aynı sahneyi paylaştıkları bu güzel Atatürk Kültür Merkezi'nin özel salonunda kültür ve sanatımıza hizmet etmiş fakat bugün aramızda olmayan sanatçılarımızı anmak ve hatırlamak amacıyla ilk vefa örneği sergilemektedir" sözlerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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