İbrahim Akar, Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesinin başkanlığına yeniden seçildi

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Eğitim-Bir-Sen Eskişehir 1 No'lu Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan İbrahim Akar yeniden başkanlığa seçildi.

Ali Güven Uygulama Oteli Davet Salonu'nda düzenlenen genel kurulda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, sendikaların hak ve adaleti gözeten bir anlayışla hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Sendikaların güçlünün değil, haklı olanın yanında yer almasının önemine değinen Kaya, bu tutumun cesaret gerektirdiğini ifade etti.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise eğitimin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, eğitimcilerin ve hak mücadelesi veren sivil toplum kuruluşlarının yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akar da sendikal faaliyetleri yalnızca üye sayısı ve özlük haklarıyla sınırlı görmediklerini belirterek, eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde dinlediklerini ve çözüm için çalıştıklarını kaydetti.

Dört yıllık görev süresinde okulları ziyaret ederek üyelerle bir araya geldiklerini aktaran Akar, eğitim çalışanlarının haklarını savunmayı ve meslektaşlarına destek olmayı önemsediklerini dile getirdi.

Genel kurul, tebriklerin kabul edilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA