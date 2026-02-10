Aşırı yağışta mahsur kalan çoban ve hayvanlara jandarmadan yardım

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Melik Yaylası'nda mahsur kalan 1 çoban ile 2 vatandaşa ait yaklaşık 550 hayvanın yem ve erzak ihtiyacı, jandarma ve AFAD ekiplerince botlarla ulaşılarak karşılandı.

İbradı ilçesi Başlar Mahallesi Melik Yaylası bölgesinde etkili olan aşırı yağışın ardından, bölgede bulunan 1 çoban ile 2 vatandaşın yanında bulunan yaklaşık 100 büyükbaş ve 450 küçükbaş hayvan için yem ve erzak ihtiyacı bulunduğu yönünde Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu. Vatandaşların, saman balyalarına ulaşamadığını bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, vatandaşlar ile hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince planlama yapılarak bölgeye Jandarma Sualtı Kurtarma Timi (SAK), 2 asayiş timi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Botlar vasıtasıyla bölgeye intikal eden ekipler, gerekli yardım ve destek faaliyetlerini gerçekleştirerek yem ve erzak teminini sağladı.