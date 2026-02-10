Haberler

Aşırı yağışta mahsur kalan çoban ve hayvanlara jandarmadan yardım

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın İbradı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Melik Yaylası'nda mahsur kalan bir çoban ve iki vatandaş ile 550 hayvanın yem ve erzak ihtiyacı jandarma ve AFAD ekipleri tarafından karşılandı.

ANTALYA'nın İbradı ilçesinde aşırı yağış nedeniyle Melik Yaylası'nda mahsur kalan 1 çoban ile 2 vatandaşa ait yaklaşık 550 hayvanın yem ve erzak ihtiyacı, jandarma ve AFAD ekiplerince botlarla ulaşılarak karşılandı.

İbradı ilçesi Başlar Mahallesi Melik Yaylası bölgesinde etkili olan aşırı yağışın ardından, bölgede bulunan 1 çoban ile 2 vatandaşın yanında bulunan yaklaşık 100 büyükbaş ve 450 küçükbaş hayvan için yem ve erzak ihtiyacı bulunduğu yönünde Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu. Vatandaşların, saman balyalarına ulaşamadığını bildirildi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, vatandaşlar ile hayvanların sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince planlama yapılarak bölgeye Jandarma Sualtı Kurtarma Timi (SAK), 2 asayiş timi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Botlar vasıtasıyla bölgeye intikal eden ekipler, gerekli yardım ve destek faaliyetlerini gerçekleştirerek yem ve erzak teminini sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
İnfial yaratan görüntü! İşkencecilerin tamamı gözaltına alındı

İnfial yaratan görüntü! Videoyu izleyen polis hemen harekete geçti
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti