İbn Haldun Üniversitesi'ne 5 Yıllık Tam Akreditasyon

İBN Haldun Üniversitesi'ne, Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon programı kapsamında '5 Yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon' belgesi, düzenlenen törenle verildi.

İbn Haldun Üniversitesi'ne, Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yürütülen Kurumsal Akreditasyon programı kapsamında '5 Yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon' belgesi, düzenlenen törenle verildi. İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde 'düzenlenen programda '5 Yıllık Tam Kurumsal Akreditasyon' belgesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından düzenlenen törenle İbn Haldun Üniversitesi'ne takdim edildi. İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen törene, İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İbn Haldun Üniversitesi'nin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetişim alanlarında ortaya koyduğu kalite odaklı çalışmaların tescili niteliğindeki Kurumsal Akreditasyon Belgesi, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak tarafından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan'a taktim edildi. Bu akreditasyonun; üniversitenin kurumsal kalitesini bağımsız bir otorite tarafından tescillerken, diplomalarının uluslararası tanınırlığını güçlendirmesi, küresel akademik iş birliklerini geliştirmesi, nitelikli uluslararası öğrenci ve akademisyenler açısından tercih edilebilirliğini artırması ve Avrupa yükseköğretim kalite sistemiyle uyumunu daha da pekiştirmesi bakımından önemli kazanımlar sunduğu belirtildi.

'KALİTE UYUMLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞABİLME İŞİ'

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, "Kalite gerçekten bir süreç. Bir bütünlük, bir adanmışlık ve uyumlu bir şekilde çalışabilme işi. Kalite gerçekten bir süreç, bir bütünlük, bir adanmışlık ve uyumlu bir şekilde çalışabilme işi ve bunu da severek yapmanız lazım. Çünkü bunu zorla yaptığınızda bu hemen bırakacağınız bir yüke dönüşüyor. Dolayısıyla bunun bir kurum kültürü olması gerekiyor. Dolayısıyla da biz bunu kazandık. Akreditasyon dediğimiz aslında şu, sizin yaşamla ilgili en iyi yapabilme, en güzelini yapabilme, en doğrusunu yapabilme iradesi. Bu niye önemli? Sizin içinde yaşayacağınız dünya değişimin son derece hızlı olduğu bir dünya. Onun için bu hedefi kendinize içselleştirdiğinizde bu şekilde yaşamak size keyif verecek. Bunun öbür türlüsü size zarar verecek veya acı verecek. Dolayısıyla kalite dediğimiz durum. Akreditasyon dediğimiz nedir? Akreditasyon ise çok basit itibariyle sizin buna uyup uymadığınızı, sizin dışınızdaki kurumlar tarafından denetlenmesi ve size olumlu ve olumsuz geri dönüşlerin verilmesi. Biz bunları çok değerli buluyoruz. Bundan önce FİBA akreditasyona başvurmuştuk. Orada Avrupa'dan gelen ekipler de bizim olumlu taraflarımızı söylediler, geliştirmeye açık taraflarımızı da söylediler. Biz onları en kısa zamanda yaptık ve sizleri böylece üniversitemize güzel bir şekilde hazırlıyoruz. Ama bunun önemi nedir? Bunun önemi şu; sizleri, kurumları, ülkemizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayabilmektir" dedi.

'ŞU ANDA TÜRKİYE'DE 28 TANE ÜNİVERSİTE TAM AKREDİTASYONA SAHİP'

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, "Bu aslında bir takım oyunu; yalnız mütevellinin, rektörlüğün, dekanlıkların değil, bütün takımın birlikte başarısının getirdiği bir ödül. Gerçekten, şu anda Türkiye'de 28 tane üniversite tam akreditasyona sahip. Sizin üniversite de gerçekten bunu çok yüksek puanlarla hem eğitim öğretim puanı olarak hem de total puanda çok yüksek puanlarla başarılı bir şekilde alan bir üniversite. Üniversitenin kurumsal akreditasyonunu biraz sonra vereceğimiz belgeyi bir üniversitenin akreditasyonunu veriyoruz. Yalnızca Türkiye'de değil, artık dünyadaki üniversiteleri de akredite etme yetkinliğini 1 yıldır yapıyoruz. Uluslararası kurumsal akreditasyon yetkinliğimiz var. Akredite ettiğimiz ulusal veya uluslararası üniversiteyi Avrupa veri tabanında yayınlıyor. Bunun dışında program akreditasyonu veren ulusal ve uluslararası ajansları tescil ediyoruz, tanıyoruz. Yükseköğretimde kalite güvence, eğitim öğretim, araştırma geliştirme, toplumsal katkı faaliyetlerinin paydaşların beklentilerine ve amacına uygun olarak yerine getirdiğine dair, kamuoyuna verilen güvence" diye konuştu.

Kocabıçak, "Küreselleşmek istiyorsanız, dünyaya açılmak istiyorsanız hem program akreditasyonlarının hem kurumsal akreditasyonların sınır ötesinde bir amacınız varsa yapmanız gerekiyor. Başka türlü bu alana girme şansınız yok. Çünkü denilen şu anda 340 bini çok yakın zamanda 500 bin uluslararası öğrenciye, daha sonra da 1 milyon uluslararası öğrenciye çıkarmak gibi devletin bir politikası var. Onun için bütün bunlarda kalite güvencesini oturtamazsanız o diplomaların geçerliliği olmaz. 28 üniversite tam akredite, 139 totalde üniversitemiz akreditasyon, 13 tane üniversiteye ret verdik. Onların maalesef akreditasyonlarını kabul etmedik. Onlar şu anda çok büyük sıkıntı çekiyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı