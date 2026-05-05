İbn Haldun Üniversitesi'nde 'META Summit 2026' düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Kulübü ile Ekonomi ve Finans Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "META Summit 2026 Zirvesi"nde yapay zekanın, pazarlama, ekonomi, e-ticaret, teknoloji ve finans alanındaki etkileri ele alındı.

Zirvenin açılışında konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, yapay zekayla birlikte eğitimin, aile ilişkilerinin ve hayatın nasıl şekilleneceği ile küresel tablonun da konuşulması gerektiğini belirtti.

Yapay zekanın eğitim ve bireysel gelişim üzerindeki etkilerine değinen Arkan, gençlere hitaben "Önümüzdeki on yıllar boyunca kendinizi sürekli geliştirdiğiniz bir hayat boyu öğrenme döngüsünde olmanız gerekiyor. En temel mesele değişimi yönetebilmek ve bu süreçte ortaya çıkan direnci aşabilmektir." dedi.

Arkan, yapay zekanın sadece iyi şeyler getirmediğini vurgulayarak, "Tarihteki hiçbir teknolojik gelişme sadece artı değer üretmemiştir. Bize düşen görev, artıları kazanmak ve eksilere karşı çözüm önerileri geliştirmektir. Bazı mesleklerin ortadan kalkması kaçınılmazdır ancak üniversitemizde size kazandırmaya çalıştığımız intibak kabiliyeti ve yetkinliklerle bu yeni dünyada rahatlıkla yol alabilirsiniz. Burada kendinize sormanız gereken kritik soru şudur, 'İnsanın yapıp da yapay zekanın yapamadığı şeyler nelerdir?'" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın sınırlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve insan ile teknoloji arasındaki temel farklara işaret eden Arkan, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın karakteri yoktur, sabretmez, merhamet göstermez. Empatiyi analiz edebilir ama empati kuramaz. Gerçek karar verme süreci, duyguları, riskleri ve anlık bağlamı aynı anda değerlendirmeyi gerektirir. Yapay zekanın duygu alanı yoktur ve bağlamı tam anlamıyla okuyamaz. Ayrıca yapay zeka tekrarlar üzerinden çalışır, oysa tarihin dönüm noktalarını tekrarlar değil, ilkler oluşturur."

THY'deki dijital dönüşüm çalışmalarını anlattı

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şeker de havacılık sektöründe dijitalleşme, risk yönetimi ve pandemi sonrası toparlanma süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şeker, Kovid-19 salgını sonrası havacılık sektöründeki toparlanmaya ilişkin, dünya havacılık tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşadıklarını belirterek, "Lufthansa 2019 kapasitesine 5 yılda dönebildi, Air France ise 4 yılda ulaştı. Biz ise pandemi öncesi kapasite seviyesine sadece 2 yılda, 2022 başında geri döndük." dedi.

Başarıda çalışanları koruma yaklaşımının etkili olduğunu vurgulayan Şeker, "Personel çıkarmadık, acı çektik ama 'Hepimiz aynı gemideyiz' diyerek süreci yönettik. Diğer hava yolları personel çıkardığı için toparlanma döneminde pilot bulamadı, biz ise hazır bekliyorduk." diye konuştu.

Dijital dönüşüm çalışmalarına da değinen Şeker, önümüzdeki 3 yıl içinde yolcu deneyiminin tamamen değişeceğini, bilet alma süreçlerini e-ticaret platformlarından alışveriş yapar gibi kolaylaştıracak bir altyapı üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Havacılık sektöründeki ortalama kar marjının yüzde 3,5 seviyesinde olduğunu belirten Şeker, savaşların, döviz kuru dalgalanmalarının doğrudan maliyetleri etkilediğini, yakıt giderlerinin toplam harcamalar içindeki payının kriz dönemlerinde yüzde 30'dan yüzde 50'ye kadar çıkabildiğini kaydetti.

Şeker, "Hangi işi yapıyor olursanız olun, teknolojiye direnç göstermenin bir anlamı yok. Bu dönüşüme zihnen açık olan ekipler lider pozisyonda kalmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yapay zekanın pazarlama sektöründeki etkisi

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da yapay zeka çağında pazarlamanın köklü bir dönüşümden geçtiğini söyledi.

Pazarlama sektöründe harcamaların büyük bölümünün Google ve Meta gibi sınırlı sayıdaki dijital platformlarda yoğunlaştığını vurgulayan Doğan, yapay zekayla birlikte tüketici davranışlarının değiştiğine dikkati çekti.

Doğan, kullanıcıların ürün arama ve satın alma süreçlerinde artık ChatGPT gibi yapay zeka modellerinden doğrudan öneri alabildiğini, bu durumun markalar açısından yeni bir rekabet alanı oluşturduğunu dile getirdi.

İçerik üretiminde de ciddi bir dönüşüm yaşandığını kaydeden Doğan, yapay zeka sayesinde reklam ve tanıtım içeriklerinin çok kısa sürede ve düşük maliyetle üretilebildiğini belirtti.

İş dünyasının önemli isimlerinin öğrencilerle bir araya geldiği zirvede, pazarlama, ekonomi, e-ticaret, teknoloji ve finans ile yapay zekanın bu alanlara etkisi ele alındı.