İbn Haldun Akademi'nin kapanış töreni yapıldı

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. İbn Haldun Akademi'nin kapanış töreni yapıldı. Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan, yapay zeka ve dijitalleşmenin yükseköğretimi dönüştürdüğünü vurguladı. Törende ödüller sahiplerini buldu.

"Bakışın Sınırları ve Ötesi" temasıyla 11 Nisan'da başlayan ve 6 hafta süren İbn Haldun Akademi'nin kapanış programı ve ödül töreni, üniversitenin Süleymaniye Yerleşkesi'nde bulunan İPAM Darüşşifa Psikoterapi Merkezi'nde düzenlendi.

Törende konuşan İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan, böylesi bir çalışmanın büyük bir emeğin ve çabanın eseri olduğunu söyledi.

Arkan, tarihin dönüşüm noktasında olunduğunu belirterek, "Küresel bir hegemonun değiştiği bir zaman dilimindeyiz. Yapay zekaya dayalı bir ekosisteme doğru geçiyoruz. Tarihin bu kadar derinden dönüştüğü bir anda biz üniversitelere, biz entelektüellere, biz aydınlara, biz düşünürlere çok büyük görevler düşüyor." dedi.

Yükseköğretimi derinden etkileyen şeylerden birinin dijitalleşme, diğerinin ise yapay zeka olduğunu vurgulayan Arkan, "Dijitalleşme ve yapay zekayla gelen o dalga öğrencilerin bilgiye ulaşmasını kolaylaştırdı. Dolayısıyla üniversitede yapılacak olan eğitimin daha beceri ve etkinlik temelli olması, bir tür karşılıklı üretim modeline çevrilmesi gerekiyor. Biz bunu beş ayakta takip ediyoruz. Birincisi, insan kaynağının dönüşümü. Bizim hocalarımızın ve idari personelimizin bir dönüşüme ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Arkan, ikinci olarak eğitim programlarının hem ders başlığı hem de içerik olarak dönüşmesi gerektiğini kaydederek, "Üçüncüsü, ölçme ve değerlendirme sistemimizin buna uygun bir şekilde olması gerekiyor. Bununla ilgili biz İbn Haldun Üniversitesi olarak çok farklı araçları geliştiriyoruz. Dördüncüsü, üniversite yönetiminin değişmesi gerekiyor. En son olarak da bir üniversitenin diğer paydaş kurumlarla canlı bir şekilde etkileşim halinde olması gerekiyor." diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı ve İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Yasin Kartoğlu ise üniversitenin Başakşehir'de kurulduğunu ama artık sınırları aştığını dile getirdi.

Kartoğlu, "Yalova'da ilk dil köyünü kurduk, Suriye'de dil merkezi oluşturduk. İbn Haldun Üniversitesi örnek bir üniversite oldu." sözlerini sarf etti.

Törende, İbn Haldun Akademi Teşvik Ödülleri kapsamında düzenlenen Makale Yarışması'nda dereceye girenler ve İbn Haldun Akademi Tema ve Vefa Ödülleri kapsamında 2026 teması kapsamındaki çalışmalarıyla öne çıkan kişi ve kurumlar ödüllendirildi.

Bu kapsamda "Tema Ödülü" Konya Büyükşehir Belediyesi'ne, "Vefa Ödülü" ise Prof. Dr. Suraiya Faroqhi'ye verildi.

Ayrıca, 6 hafta boyunca düzenlenen 24 oturumun yüzde 60'ına katılanlara belgeleri takdim edildi.

Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Nebi Miş ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Şaduman Türkay
