İbi: Uzay Görevi Filmi 28 Kasım'da Sinemalarda

TRT Çocuk'un çizgi dizisi İbi'nin beyaz perdedeki ikinci filmi "İbi: Uzay Görevi", 28 Kasım'da sinemalarda izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Sinan Ölmez'in senaryosunu yazıp yönettiği film, Türkiye'de ilk kez uygulanan özel animasyon tekniği "2.5D" ile hazırlandı.

Uzun ve titiz bir hazırlık sürecinin ardından tamamlanan yapım, TRT Çocuk'un uzman psikologları, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörlerinin katkılarıyla hayata geçirildi.

Yapımcılığını Özgün Karaca ile Özgür Karaca'nın üstlendiği, müziklerini Mehmet Eti'nin hazırladığı filmin konusu kısaca şöyle:

"Uzayda geçirdikleri bir kaza sonucu bilinmeyen bir galaksiye düşen İbi ile arkadaşları, iki robot ulus arasında çıkmak üzere olan büyük bir savaşın ortasında kalır. Tüm çabalarına rağmen amansız savaşın önüne geçemeyen Baldiyar kahramanlarının, yüzyıllardır kayıp 'Çok Önemli Parça'yı bulması gerekir."