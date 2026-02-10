Haberler

Bakırköy'de zabıta aracı denize düştü / Fotoğraf eklendi

Güncelleme:
Bakırköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait zabıta aracı demir bariyerleri aşarak denize düştü. Sürücü ve yanındaki personel kazayı yara almadan atlattı.

Olay, saat 18.30 sıralarında Sakızağacı Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye ait seyir halindeki zabıta aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu denize düştü. Kazanın ardından sürücü ve personel kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Ekiplerin çalışmalarının ardından zabıta aracı, vinç ile denizden çıkarıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
